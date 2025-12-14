İtalya Serie A'da nefes kesen zirve yarışı 15. haftada da Milan'ın puan kaybetmesiyle yeniden kızıştı.
San Siro'da Sassuolo'yu ağırlayan Allegri'nin ekibi, Ismael Kone'nin 13. dakikada attığı golle 1-0 geri düştüğü maçta genç oyuncusu Davide Bartesaghi'nin ilk yarının sonunda ve ikinci yarının başında ağları havalandırmasıyla öne geçmeyi başardı. Ancak Sassuolo 77'de Lauriente'nin golüyle skora yeniden eşitliği getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve zorlu mücadele 2-2 berabere bitti.
Maç fazlasıyla liderliği elinde bulunduran Milan puanını 32'ye yükseltirken bu sonuç haftayı lider tamamlama fırsatı yakalayan Napoli ve Inter'in iştahını kabarttı.