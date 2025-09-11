Milan Skrinar'dan Jose Mourinho için olay sözler!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. Slovak savunmacı, takımdan gönderilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili de konuştu.

"MOURINHO İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Slovak stoper, "Jose Mourinho, muhteşem bir teknik direktör. Her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek hem benim için hem de Mourinho için büyük hayal kırıklığıydı. Ancak futbol böyle ve kulüp bir karar verdi. Devam etmek zorundayız, önümüze bakacağız ve profesyonel olacağız." dedi.

Skrinar, "Muhteşem oyuncularla dolu harika bir takımımız var ve Fenerbahçe için her şeyin en mükemmelini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

