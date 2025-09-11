Milan Skrinar'dan Jose Mourinho için olay sözler!

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim, Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili de konuştu.

"MOURINHO İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Slovak stoper, "Jose Mourinho, muhteşem bir teknik direktör. Her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek hem benim için hem de Mourinho için büyük hayal kırıklığıydı. Ancak futbol böyle ve kulüp bir karar verdi. Devam etmek zorundayız, önümüze bakacağız ve profesyonel olacağız." dedi.

Arda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen oldu

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Skrinar, "Muhteşem oyuncularla dolu harika bir takımımız var ve Fenerbahçe için her şeyin en mükemmelini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Jonas Svensson'a Süper Lig'den çifte talip!

Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Ali Koç düştü!

Galatasaray'da Emiliano Martinez gerçeği ortaya çıktı!

Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!

Beşiktaş'a yeni transferinden kötü haber!