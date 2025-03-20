Milan Skriniar mutluluğu Fenerbahçe'de buldu!

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Milan Skriniar mutluluğu Fenerbahçe'de buldu!

Milan Skriniar Slovakya milli takımı kampında Fenerbahçe hakkında konuştu.

Devre arasında Paris Saint-Germain'den transfer olan Milan Skriniar Fenerbahçe'de mutlu olduğunu açıkladı. Slovakya milli takımı kampında basına konuşan Skriniar sarı lacivertlilerden övgüyle bahsetti.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Milan Skriniar "Fenerbahçe tüm üst düzey Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek büyük bir kulüp. Harika bir koçumuz var, memnunum. Kulüple görüşmelerin ilk anlarından itibaren bana büyük yakınlık gösterdiler ve en önemlisi anlaştığımız her şeye saygı duyuldu. Mutluyum çünkü günümüz futbolunda maalesef böyle değil, anlaştığımız şeylere her zaman saygı duyulmuyor. Burada ise tam tersi ve ben gerçekten çok memnunum." ifadelerini kullandı.

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