Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kanarya'nın yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den bonservisini aldığı tecrübeli isme iki yeni talip çıktı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'unda rakibi belli oldu!A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'unda rakibi belli oldu!Spor

Milan Skriniar paylaşılamıyor! - Resim : 2

Resmen duyurdular! Fatih Terim'in dünyası başına yıkıldıResmen duyurdular! Fatih Terim'in dünyası başına yıkıldıSpor

MILAN SKRINAR'A JUVENTUS VE AL NASSR KANCASI

İtalyan basınından Sportal'da yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Milan Skrinar'ı beğendiği kaydedildi. Torino ekibinin, yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere teklif yapabileceği aktarıldı.

30 yaşındaki ismi gündemine alan bir diğer takımın da Suudi ekibi Al Nassr olduğu belirtildi. Haberde, Al Nassr'ın Milan Skriniar için yüksek bonservis bedeli teklif edebileceği bilgisine yer verildi.

PFDK bahis yapan futbolcuların cezalarını açıkladı!PFDK bahis yapan futbolcuların cezalarını açıkladı!Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı gözaltına alındı!Galatasaray'ın eski yıldızı gözaltına alındı!Spor
MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 10.5 milyon TL'lik bahis yapan hakem...MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 10.5 milyon TL'lik bahis yapan hakem...Spor
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe'ye flaş atamaSüper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe'ye flaş atamaSpor