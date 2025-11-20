Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kanarya'nın yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den bonservisini aldığı tecrübeli isme iki yeni talip çıktı.

MILAN SKRINAR'A JUVENTUS VE AL NASSR KANCASI

İtalyan basınından Sportal'da yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Milan Skrinar'ı beğendiği kaydedildi. Torino ekibinin, yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere teklif yapabileceği aktarıldı.

30 yaşındaki ismi gündemine alan bir diğer takımın da Suudi ekibi Al Nassr olduğu belirtildi. Haberde, Al Nassr'ın Milan Skriniar için yüksek bonservis bedeli teklif edebileceği bilgisine yer verildi.