Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla galibiyete uzandı. Kanarya'nın kaptanı Milan Skriniar, derbinin ardından Beşiktaşlı Vaclac Cerny'ye göndermede bulundu.

MILAN SKRINAR'DAN VACLAV CERNY'YE FLAŞ GÖNDERME

Rangers forması giydiği dönemde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Cerny, golünün ardından ağlama işareti yapmıştı. Skriniar da erbinin ardından Cerny'ye göndermede bulundu ve aynı ağlama işaretini yaptı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbinin ardından bu göndermesi özellikle sosyal medyada taraftarlar tarafından çok sayıda paylaşıldı.