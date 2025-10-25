Serie A'da 8. haftanın açılış maçında lider Milan, Pisa'yı San Siro'da ağırladı.

Rafael Leao'nun 7. dakikada attığı golle maça hızlı başlayan Milan ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Pisa Cuadrado'nun 60. dakikada penaltıdan attığı golle maça tutundu.

Pisa, galibiyet için baskı kurduğu son bölümde savunmada risk alan Milan'ı 86'da Nzola ile cezalandırarak 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları büyük heyecana sahne olurken Athekame 90+3'te uzaktan çektiği şutla ağları havalandırdı ve karşılaşma bu golle 2-2 sona erdi.

Milan bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti ancak lider olarak girdiği haftada koltuğunu tehlikeye soktu.

Ligde 15'er puanla zirvenin en yakın takipçileri Inter, Napoli ve Roma için liderliği devralma şansı doğdu.

Öte yandan son sıralardan kurtulamayan Pisa dördüncü beraberliğini alarak ligde puanını 4'e yükseltti.