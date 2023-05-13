Milan taraftarı maç sonu takımıyla konuşma yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Milan, Spezia'ya Wisniewski ve Esposito'nun golleriyle 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda Milan taraftar grubu olan Fossa dei Leoni, maç sonunda takımı toplayıp Teknik Direktör Stefano Pioli dahil bütün takıma moral konuşması yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

TRİBÜN LİDERİ MORAL KONUŞMASI YAPTI

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter'e 2-0 mağlup olan ve final şansını zora sokan Milan, Spezia karşısında da aynı skorla rakibine boyu eğdi. Milan taraftar grubu olan Fossa dei Leoni, takımı tribüne çağırdı ve tribün lideri takıma hitap ederek moral konuşması yaptı. Sonrasında takımı alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.