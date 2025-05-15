Milan taraftarından boykot çağrısı

AC Milan taraftar grubu Curva Sud, Coppa Italia Finali'nde Bologna’ya karşı alınan 1-0’lık yenilginin ardından kulübe sert bir mesajla yüklendi. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "SİZİ UTANCINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ" diyerek takımın Pazar günü Roma ile deplasmanda oynayacağı Serie A maçını boykot edeceklerini duyurdu. Bu karar, Lazio bölgesi dışından gelen taraftarlara bilet satışının yasaklanmasından önce alınmıştı.

"YÖNETİM VE TAKIMDA ZERRE GURUR YOK"

Curva Sud’un açıklamasında, takımın sezon boyunca sergilediği kötü performans hedef alındı. Açıklamada, "Dün geceki utanç verici performans, bu sezonun yönetim beceriksizliği ve onursuz kadrosunun bir özetidir. Pazar günü sizi yalnız bırakacağız" ifadeleri kullanıldı. Taraftarlar, bu protesto kararını, seyahat yasağından bağımsız olarak aldıklarını vurguladı.

AYLARCA SÜREN SESSİZ İSYAN

Milan taraftarları, kulübe olan öfkelerini yalnızca son mağlubiyetle sınırlı tutmadı. Curva Sud, aylardır kulüp yönetimine karşı çeşitli protestolar düzenliyor. Bazı maçlarda 15 dakika boyunca tribünleri boş bırakırken, bazı karşılaşmalarda yönetime ağır eleştiriler içeren pankartlar açıldı. Bu pankartların başında "Sadece forma için" ifadesi yer alıyor.

Roma’daki Stadio Olimpico’da 18 Mayıs Pazar günü saat 20.45’te oynanacak karşılaşmada, Milan taraftarlarının olmaması dikkat çekecek. Coppa Italia’daki hayal kırıklığı sonrası takım üzerindeki baskının arttığı gözlemleniyor.

İtalyan medyasında Susy Campanale imzası ile çıkan habere göre, yerel yetkililer vandalizm olayları nedeniyle Lazio dışından bilet satışlarını durdurdu. Ancak asıl mesaj, tribünleri susturan öfkenin çok daha derin olduğuna işaret ediyor.