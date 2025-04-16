Milan - Udinese maçında korku dolu anlar: Oyuncu bilincini kaybetti

AC Milan’ın Fransız kalecisi Mike Maignan, 11 Nisan Cuma akşamı Udinese karşısında oynanan Serie A mücadelesinde takım arkadaşı Alex Jimenez ile havadan gelen bir topa çıkarken çarpıştı. Bluenergy Stadyumu’ndaki karşılaşmanın 4-0’lık galibiyetle sonuçlanması Milan cephesinde sevinç yaratırken, Maignan’ın bilincini kaybetmesiyle sahada kısa süreli bir panik yaşandı.

Hakem ve sağlık görevlilerinin hızla müdahale ettiği tecrübeli kaleci, sahanın ortasında kısa bir süre baygın kaldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Maignan geceyi gözetim altında geçirdi. Ertesi sabah taburcu edilen oyuncu, kulüp doktorları ve sağlık ekibinin yakın takibi altına alındı.

TESTLER SONUÇLANDI

15 Nisan Salı günü, Milan kulübü Maignan’a ileri tetkikler uyguladı. Hastanede gerçekleştirilen detaylı beyin tomografisi ve nörolojik kontroller sonucunda kafa travmasının beklenenin aksine ciddi bir komplikasyona yol açmadığı açıklandı.

Birden fazla kaynak, Fransız kalecinin yeniden hastaneye götürüldüğünü ve burada yapılan kontrollerin son derece olumlu geçtiğini aktardı. Ancak kulüp, FIFA tarafından belirlenen beyin sarsıntısı protokolü kapsamında Maignan’ın birkaç gün daha dinlendirilmesine karar verdi.

ATALANTA MAÇI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

AC Milan teknik ekibi, bu hafta sonu oynanacak olan Atalanta karşılaşması öncesi Maignan’ı riske atmak istemiyor. Takımın Coppa Italia yarı finalinde ezeli rakibi Inter ile oynayacağı rövanş maçı öncesi kalecinin tamamen iyileşmiş olması hedefleniyor.

Bu kritik mücadele 23 Nisan Çarşamba günü San Siro’da oynanacak. İlk maç 1-1 sona erdiği için rövanşta AC Milan’ın kalede en güvenilir ismi Maignan’ın durumu belirleyici olacak.

YÖNETİM RAHATLADI, TARAFTARLAR NEFES ALDI

Maignan’ın sakatlık geçmişi nedeniyle yaşanan bu son gelişme taraftarları derinden endişelendirmişti. Ancak yapılan açıklamalar ve oyuncunun iyileşme sürecine dair verilen bilgiler sonrası kulüp camiası ve taraftarlar derin bir nefes aldı.

Fransız kalecinin sahalara dönüşü için net bir tarih verilmemekle birlikte, Coppa Italia hedefi doğrultusunda onun sağlığına tam anlamıyla kavuşması öncelik olarak görülüyor. Kulüp kaynakları, Maignan’ın yaklaşık 4 milyon dolarlık yıllık maaşı ve takım içindeki liderlik rolüyle vazgeçilmez bir parça olduğunun altını çiziyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzman doktorlar, kafa travması sonrası alınacak kararların yalnızca görüntüleme testlerine değil, oyuncunun genel nörolojik durumuna da bağlı olduğunu vurguluyor. Bu nedenle Maignan’ın antrenmanlara dönüş tarihi henüz netleşmedi.

AC Milan sağlık heyeti, oyuncunun hem fiziksel hem de zihinsel olarak sahaya hazır hale gelmesi adına acele edilmeyeceğini belirtti. Taraftarlar ise Coppa Italia'da Inter’e karşı alınacak olası bir zaferin mimarlarından birinin Maignan olmasını umuyor.