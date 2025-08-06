Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

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Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

Club Brugge'un İsviçreli orta sahası Ardon Jashari, 36 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a transfer oldu.

Serie A ekiplerinden Milan, ön libero rotasyonunu güçlendirdi. Milan, Club Brugge forması giyen Ardon Jashari ile anlaşma sağladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 23 yaşındaki ön liberonun transferi için 36 milyon euroluk bonservis bedelinin ödendiği öğrenildi.

Milan, Ardon Jashari ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

1 YILDA 30 MİLYON KÂR

İsviçreli orta saha geçtiğimiz sezon Cub Brugge formasıyla çıktığı 52 maçta 4 gol, 6 asistlik performans göstermişti.

Jashari geçen yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Luzern'den Club Brugge'a transfer olmuştu. Belçika ekibi böylece sadece 1 sezonda İsviçreli oyuncudan 30 milyon euro kâr elde etmiş oldu.

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