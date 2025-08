Milan yeni orta sahasını resmen duyurdu!

Serie A ekiplerinden Milan, ön libero rotasyonunu güçlendirdi. Milan, Club Brugge forması giyen Ardon Jashari ile anlaşma sağladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 23 yaşındaki ön liberonun transferi için 36 milyon euroluk bonservis bedelinin ödendiği öğrenildi.

Milan, Ardon Jashari ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Now, it’s official. Ardon is one of us! ????⚫ #WelcomeJashari