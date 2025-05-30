Milan yeni patronunu duyurdu

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Milan yeni patronunu duyurdu

Serie A'da beklentilerin altında bir sezon geçiren Milan, teknik direktörlük koltuğunu eski hocası Massimiliano Allegri'ye teslim etti.

Serie A ekiplerinden Milan, Sérgio Conceição'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalyan teknik direktör kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda Milan'la kaldırmıştı.

57 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Juventus'u çalıştırmıştı.

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