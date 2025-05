Milan yeni patronunu duyurdu

Serie A ekiplerinden Milan, Sérgio Conceição'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalyan teknik direktör kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda Milan'la kaldırmıştı.

57 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Juventus'u çalıştırmıştı.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! ????#SempreMilan