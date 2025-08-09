Milan'a Türk sol bek: Anlaşma sağlandı

Serie A devlerinden Milan'ın yeni sezon kadro planlaması kapsamında Schalke 04'ün U19 takımından temmuz ayında ayrılan Berkay Karaca ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Berkay Karaca, AC Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
???? Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Türkiye U19 Milli Takım oyuncusu Berkay Karaca, AC Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 9, 2025
• Oyuncu adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında (AC Milan Futuro) geçirecek ve gelecek sezon A Takım kadrosuna katılacak.
Genç oyuncu, adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında (AC Milan Futuro) geçirecek ve gelecek sezon A Takım kadrosuna katılacak.
Berkay Karaca, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Geçen sezon 16 maçta süre bulan genç sol bek oyuncusu, 3 asist yaptı.