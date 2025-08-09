Milan'a Türk sol bek: Anlaşma sağlandı

Milan'a Türk sol bek: Anlaşma sağlandı

Schalke 04'ten ayrılan 19 yaşındaki sol bek Berkay Karaca'nın Milan ile anlaştığı iddia edildi.

Serie A devlerinden Milan'ın yeni sezon kadro planlaması kapsamında Schalke 04'ün U19 takımından temmuz ayında ayrılan Berkay Karaca ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Berkay Karaca, AC Milan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında (AC Milan Futuro) geçirecek ve gelecek sezon A Takım kadrosuna katılacak.

Berkay Karaca, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Geçen sezon 16 maçta süre bulan genç sol bek oyuncusu, 3 asist yaptı.

