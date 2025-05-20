Milan'da 80 milyon dolarlık kayıp

Serie A’da Roma’ya 3-1 mağlup olan Milan, son hafta öncesi Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen yitirdi. Bu yenilgiyle birlikte Rossoneri, UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti için gereken ilk altı sıra dışına çıktı. Sezon boyunca sergilenen vasat performans, sadece taraftarları değil, kulüp kasasını da etkileyecek.

80 MİLYON DOLARLIK ZARAR

İtalyan spor finans sitesi Calcio e Finanza'ya göre, Milan’ın 2024-2025 sezonundaki Şampiyonlar Ligi performansı UEFA’dan yaklaşık 60 milyon dolar gelir sağladı. San Siro'da oynanan beş iç saha maçından da 20 milyon dolara yakın hasılat elde edildi. Toplamda yaklaşık 80 milyon dolarlık bu gelir, gelecek sezon Milan’ın kasasında olmayacak.

Üstelik bu sezon UEFA Lig Aşaması’ndan erken elense dahi, 40 milyon dolarlık sabit gelirin yanı sıra yaklaşık 15 milyon dolarlık maç günü geliri garanti altındaydı. Avrupa Ligi’nde daha mütevazı rakamlar geçerli olsa da, bu turnuvada bile 13 milyon dolarlık başlangıç geliri ve ilerlemeye bağlı olarak 35 milyon dolara ulaşabilecek bir kazanç söz konusuydu.

OYUNCU SATIŞI GÜNDEMDE

Avrupa’dan elde edilecek gelirin yokluğu, kulübü yeni mali kararlar almaya zorluyor. Gelir açığını kapatmak için kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Özellikle orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders’ın satışı gündemde. Hollandalı futbolcu için Real Madrid ve Manchester City’nin devreye girmesi bekleniyor. Milan yönetimi, bu oyuncudan yüksek bonservis geliri elde etmeyi umuyor.

İLK DEĞİL

AC Milan, 2014-2017 arasında da Avrupa sahnesinden uzak kalmış, bu dönemde hem sportif hem finansal anlamda büyük bir gerileme yaşamıştı. Son yıllarda teknik direktör Stefano Pioli ile yeniden ayağa kalkan kulüp, bu sezon alınan başarısız sonuçlarla yeni bir kriz dönemine sürüklenmiş durumda.

Milan yönetimi, yaşanacak maddi kaybı minimuma indirmek için yaz transfer döneminde stratejik hamleler yapmaya hazırlanıyor. Taraftar ise kulübün yeniden Avrupa sahnesine dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.