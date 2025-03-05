Milan’da büyük değişim yolda: Sadece 1 kişi takımda kalacak

Serie A’da bir dönemin dev kulüplerinden Milan bu sezon büyük kriz yaşıyor. İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi ve önümüzdeki sezon devler ligine katılma ihtimalini neredeyse kaybedince büyük hamleye hazırlanıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre yönetimden oyunculara kadar büyük değişim bekleniyor.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR İÇİN IGLİ TARE İDDİASI

Kulübün ilk büyük hamlesi, yeni bir sportif direktör atamak olacak. Eski Lazio yöneticisi Igli Tare şu anda en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Milan’ın sahibi Gerry Cardinale ve kulüpte danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz hafta Londra’da Tare ile görüştü. Ancak karar henüz kesinleşmedi ve alternatif isimler arasında Fabio Paratici ile sürpriz başka adaylar da bulunuyor.

IBRAHİMOVİC DEVAM EDECEK

Kulüp içinde, geleceğe dair ortak bir fikir birliği yok, ancak herkesin hedefi Milan’ı yeniden güçlü bir hale getirmek. Yeni sportif direktör geldikten sonra Geoffrey Moncada tekrar baş scout görevine dönecek. Yönetimde, Ibrahimovic’in danışman olarak etkisi sürecek ve CEO Giorgio Furlani ile birlikte yeni dönemin temel taşları belirlenecek.

Sportif direktör seçildikten sonra, takımın yeni teknik direktörü ve gelecek sezonun kadrosu şekillendirilecek. Mevcut teknik direktör Sergio Conceiçao, sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi hedefi artık gerçekçi değil, ancak Milan en azından Avrupa Ligi veya Konferans Ligi için mücadele edecek. Yeni yönetim değişiklikleri, kulübün bu sezon yaşadığı sorunların bir daha tekrar etmemesi için planlanıyor.