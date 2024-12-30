Milan’da Fonesca dönemi resmen sona erdi

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Milan’da Fonesca dönemi resmen sona erdi

İtalyan devi Milan, üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Fonesca ile yolları resmen ayırdı. Fonesca’nın bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

İtalya Serie takımı Milan'da, teknik direktör Paulo Fonseca görevden alındı. İtalyan takımının resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"AC Milan, Paulo Fonseca'nın Erkekler Birinci Takımı Baş Antrenörü görevinden alındığını duyurur. Kulüp, Paulo'ya gösterdiği büyük profesyonellik için şükranlarını sunar ve gelecekteki çabalarında ona en iyisini diler."

Milan 17 maçta topladığı 27 puanla Serie A'da 8. sırada yer alıyordu.

İtalyan devi, Fonseca'nın ardından teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao'yu getirmek istiyor.

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