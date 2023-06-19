Milan'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber: Gelin Rebic'i alın

Beşiktaş, daha önce Ante Rebic için teklif yaptığı İtalya'nın Milan Kulübü'nden olumlu cevap geldi.

İlk görüşmede 4 milyon euro bonservis bedeli talep eden Milan, 2 milyon euroya indiğini bildirdi.

Siyah beyazlılar ise oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunmuşlardı.

Milan'ın bonservisinde indirim yapması olumlu karşılandı. Ancak Rebic'in yıllık 3.7 milyon euroluk kazancına formül aranıyor.

Hırvat futbolcu Milan'dan önce Fiorentina, Leipzig ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda da forma giymişti.