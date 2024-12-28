Milan'ın 'lüks yedeği' Tomori, Juventus yolunda

Fikayo Tomori’nin Juventus’a transferi iddiaları, İtalyan basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. AC Milan’ın eski Chelsea oyuncusu olan Tomori, Şampiyonlar Ligi maçlarında düzenli olarak forma giyse de Serie A’da yedek kulübesine mahkûm olmuş durumda. Ekim ayında Fiorentina’ya karşı alınan 2-1’lik mağlubiyetten bu yana ligde ilk 11’de yer almayan Tomori, teknik direktör Paulo Fonseca’nın tercihlerinde geri planda kaldı.

Milan savunma hattında Matteo Gabbia ve Malick Thiaw ikilisini öncelikli olarak kullanırken, yaz transfer döneminde Strahinja Pavloviç’in kadroya dahil edilmesi de Tomori’nin forma şansını iyice azalttı. Bu durum, kulübün İngiliz savunmacıyı “lüks bir yedek” olarak görmesine yol açtı. Yönetim, Tomori’nin satışından elde edilecek gelirle sol bek, merkez orta saha ve kanat pozisyonlarını güçlendirmeyi planlıyor.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Taraftarlar olası transfer konusunda bölünmüş durumda. Özellikle Pierre Kalulu’nun yaz transfer döneminde Juventus’a satılması hâlâ hafızalardaki tazeliğini korurken, benzer bir durumun tekrar yaşanması fikri pek çok Rossoneri destekçisini rahatsız ediyor. Kalulu’nun direkt bir lig rakibine gönderilmesi, kulüp politikası hakkında sorgulamalara yol açmıştı. Bu nedenle, Tomori’nin Juventus’a olası transferi hem sportif hem de duygusal bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

MALİ ZORUNLULUKLARI

Milan yönetimi için bu karar, tamamen mali ve sportif dengeyi gözetmeye dayanıyor. Savunma hattında yeterli derinlik bulunduğu için Tomori’nin ayrılığı, kadroda başka bölgelerin iyileştirilmesine olanak sağlayabilir. Bununla birlikte, Juventus gibi güçlü bir rakibe oyuncu satmanın yaratabileceği riskler de göz ardı edilmiyor.