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Zlatan Ibrahimovic sinema filminde oynayacak. İşte canlandıracağı karakter

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic sinema filminde oynayacak.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 18:24
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Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimoviç sinema filminde rol alacak

Zlatan Ibrahimovic sinema filminde oynayacak. İşte canlandıracağı karakter
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Serie A devi Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye çıkacak. İsveçli santrfor, vizyona girecek olan Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filminde rol alacak.

ANTİVİRÜS KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filminde rol aldığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic, filmde "Antivirüs" karakterini canlandıracak. Filmin fragmanını sosyal medya hesabında paylaşan yıldız oyuncu, "Yakında. Çok yaşa Fransa" ifadelerini kullandı.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
Zlatan Ibrahimovic'in de rol aldığı Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filmi 24 Şubat 2023 tarihinde vizyona girecek.

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