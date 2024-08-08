Milas yangını kontrol altında

Kaynak: İHA
Milas yangını kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesinde dün saat 15.15'te başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca havadan ve karadan müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Milas Sekköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınmak üzereyken rüzgarın şiddetini artırmasıyla yeniden alevlenmişti.

Yangına, gece boyunca iki gece görüşlü helikopter ve yerden orman arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri'nin itfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu Milas Sekköy Mahallesi'ndeki orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

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