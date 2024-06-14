Milas yangını kontrol altında

Kaynak: İHA
Milas yangını kontrol altında

Muğla’nın Milas ilçesi Kısırlar mahallesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Kısırlar ve Beyciler Mahallesi sınırında saat 13.27’de başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına;4 uçak, 4 helikopter, karadan 35 arazöz ve 207 personel tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin, bir yandan yangın müdahale ederken bir yandan ise, yanan sahalarda soğutma çalışması yaptığı belirtilirken Muğla Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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