Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı, Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkiinde Milas yönünden Yatağan’a giderken, önünde ilerleyen 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar üzerine bölgeye jandarma, trafik, 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada süt toplama aracı sürücüsü O.K. araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla çıkarılan O.K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.