Milas’ta alevlerin önü kesildi

Kaynak: İHA
Milas’ta alevlerin önü kesildi

Muğla’nın Milas ilçesi Gürçamlar mevkiinde başlayan orman yangı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede önü kesildi.

Milas ilçesi Kazıklı ve Gürçamlar Mahallesi sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı.

Kızılçam ormanlık alanda başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve yangın söndürme uçağı gönderildi.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonrası bölgede bulunan tatil sitelerine alevler ulaşmadan önü kesildi.

Kısmen kontrol altına alınan yangında yerleşim birimlerine tehdidin söz konusu olmadığı açıklandı.

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