Milas’ta dehşet! Defalarca ateş etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milas’ta dehşet! Defalarca ateş etti

Muğla’nın Milas ilesinde bir galeri önünde buluşan husumetli iki kişi arasında silahlar konuştu. M.S isimli kişi yanında taşıdığı tabancası ile Fatih Cura’ya defalarca ateş ederek vurdu.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı.

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Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı silahla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Silahlı saldırı anı ise çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde M.S. isimli şahsın galerinin önüne gelerek Fatih Cura ile tartışması ve ardından silahı ile Cura'ya defalarca ateş etmesi yer alıyor.

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