Milas’ta iki kaza: 4 yaralı 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Milas-Yatağan karayolu Menteş Mahallesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilme i üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mestan Kara yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İkinci kaza Ören-Milas yolunda meydana geldi. Ören yolu Bağdamları Mahallesinde TIR ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

