Milas’ta kanlı pusu! Kadın cinayeti çözüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milas’ta kanlı pusu! Kadın cinayeti çözüldü

Muğla Milas’ta korkunç bir cinayet işlendi. 43 yaşındaki Kezban Süne evine 20 metre kala B.K, tarafından av tüfeği ile vurularak öldürdü. Şüpheli İzmir Aliağa’da yakalandı.

Olay, 22 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurulduğunu saptadı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan aramada av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Bülent K. olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi.

72 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Bülent K.'yi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent K.'nin kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Şüpheli Bülent K.'nin Milas'a getirileceği belirtildi.

Milas’ta kanlı pusu! Katil İzmir’de yakalandı

Milas’ta kanlı pusu! Katil İzmir’de yakalandı

Milas’ta kanlı pusu! Katil İzmir’de yakalandı

Son Haberler
Beşiktaş El Bilal Toure transferini açıkladı! Anlaşma detayları belli oldu
Beşiktaş El Bilal Toure transferini açıkladı! Anlaşma detayları belli oldu
AKP'li başkan görevden alındı! Şoke eden karar
AKP'li başkan görevden alındı! Şoke eden karar
Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması!
Kajiki Tayfunu, Vietnam’ı vurdu: 4 ölü
Kajiki Tayfunu, Vietnam’ı vurdu: 4 ölü
Fenerbahçe taraftarı çok istiyordu! Galatasaray yıldız oyuncuyu kaptı
Fenerbahçe taraftarı çok istiyordu! Galatasaray yıldız oyuncuyu kaptı