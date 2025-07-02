Milas'ta orman yangını





Edinilen bilgilere göre, Kazıklı Mahallesi’nde bulunan trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı.

Bölgede etkili olan aşırı rüzgar nedeniyle alevler hızla ilerlerken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.