Milas’ta silahlı saldırgan kurşun yağdırdı

Muğla’nın Milas ilçesinde sokak ortasında kar maskeli saldırgan dehşeti. Kurşunların isabet ettiği bir kişi yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Milas’ta silahlı saldırgan kurşun yağdırdı

Olay, akşam saatlerinde Milas merkez Hacı İlyas Mahallesi Arasta Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şahıs, Y.M. isimli şahsın yanına gelerek 4-5 el ateş edip kaçtı.

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Ayaklarından yaralanan Y.M., kanlar içerisine yere yığıldı. Yaralı şahıs, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İddiaya göre, Y.M. isimli şahsın, A.R. isimli zabıtanın ölümüyle ilgili hüküm giydiği, yaşanan silahlı saldırının da bu olayın devamı olabileceği belirtildi.

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Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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