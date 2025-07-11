Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kemikler Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Öz (53) idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen araçtaki sürücü Aydın Öz ve yolcu konumundaki A.E. (45) araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu A.E. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Öz'ün cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Binlerce yıllık sessizlik bozuldu: Mayaların kurucu kralı bulundu
Binlerce yıllık sessizlik bozuldu: Mayaların kurucu kralı bulundu
Genç müdür 8 üniversite bitirdi 9 şiir kitabı yazdı
Genç müdür 8 üniversite bitirdi 9 şiir kitabı yazdı
BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti
BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti
Grand Kartal Otel davasının son sanığı konuştu
Grand Kartal Otel davasının son sanığı konuştu
Borsa kırmızıya direndi: Altın rekora yürüdü
Borsa kırmızıya direndi: Altın rekora yürüdü