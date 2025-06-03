Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Milas’ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı üzerindeki Adliye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı üzerindeki Adliye Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, aynı yönden gelen kapalı kasa minibüs duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazaya karışan araçların arasında kalan bir vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yola dökülen yağ ve cam kırıkları nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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