Milas Belediyesi, Menteş Mahallesi ve Bahçelievler mevkiini Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlayacak 650 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yeni yolun açım çalışmalarına başladı. Çalışmaların başladığı alana beraberindeki Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin ve Fen İşleri Müdürü Tunahan Gökkara ile ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmalara ilişkin bilgi alarak, ilerleyişi yerinde takip etti.

YENİ HASTANE YOLUNA ZİYARET

Milas Belediyesi tarafından yol yapım çalışmalarının sürdüğü alanlara gerçekleştirdiği ziyaretlere devam eden Topuz, Milas-Bodrum Karayolu’na bağlanacak yeni hastane yolunda devam eden faaliyetleri de inceledi. Hastane yolunda ekipler tarafından gerçekleştirilen taş istinat duvarı işini inceleyen Topuz, sonrasında ziyaretlerini noktaladı.

"ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Topuz, "Menteş Mahallesi ve Bahçelievler Mevkii’ni Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlayacak yeni yolumuzun açım çalışmalarına başladık. Ayrıca Sodra bölgesinde devam eden yol açım çalışmalarını yerinde inceledik. Mahallelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak, hemşerilerimize daha konforlu ve güvenli ulaşım ağı sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.