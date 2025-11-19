Milas Belediyesi, zeytin sezonunun başlamasıyla mülkiyeti belediyeye ait arazilerde hasada başladı.

Hasadın sürdüğü Kırcağız'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Üzerinde bulunduğumuz parselde yaklaşık 280 ağacımız var. Bu sene verimli bir sezon olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Milas Belediyesi, zeytin hasadına başladı. Yıl boyunca düzenli bakımı yapılan ağaçlardan bu sezon yüksek verim bekleniyor.

Hasadın gerçekleştiği Kırcağız’a ziyaret gerçekleştiren Topuz, zeytin silkme makinesi ile çalışmalara katkı sunarak, "Bol ve bereketli bir zeytin hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Zeytin hasadında Topuz’un yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Park ve Bahçeler Müdürü Alican Koban ve personel de yer aldı.

"ZEYTİN MİLAS İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Topuz, hasada ilişkin olarak, "Belediyemizin mülkiyetinde olan arazide zeytin hasadına başladık. Üzerinde bulunduğumuz parselde yaklaşık 280 ağacımız var. Bu sene verimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Elde ettiğimiz yağlarımız, zeytinlerimiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müz kanalıyla belediyemizin kendi ihtiyaçlarımızı karşılamış olacak. Bölgemiz memecik zeytini için çok önemli bir yer. Bugün bu arazilerde dikili olan zeytinlerimiz memecik zeytini ile beraber karışık olarak gemlik ve Edremit zeytinleridir. Her yıl Bornova Zeytincilik Enstitüsü’nden gelen personel ile bakımını düzenli olarak yapmaktayız. Zeytin hasat döneminin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bol ve bereketli bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Zeytin Milas için olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.