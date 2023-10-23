Milas’taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hacı İlyas Mahallesi'nde iddiaya göre bozuk yol nedeniyle meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Milas’taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü E.G., iddiaya göre bozuk yol sebebiyle hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

aw059563-02.jpgKaza sonucu hafif yaralanan E.G. olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili trafik polisi ekipleri inceleme başlattı.

aw059563-03.jpg Öte yandan, bölge sakinleri bozuk yolun uzun süredir tamir edilmediğinden şikayetçi olduklarını ve yetkililere seslenerek, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını talep etti.

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