Milas’taki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü E.G., iddiaya göre bozuk yol sebebiyle hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan E.G. olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili trafik polisi ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan, bölge sakinleri bozuk yolun uzun süredir tamir edilmediğinden şikayetçi olduklarını ve yetkililere seslenerek, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yapılmasını talep etti.