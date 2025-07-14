Milat gazetesi çalışanı paylaşımı ile Atatürk'e saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milat gazetesi çalışanı paylaşımı ile Atatürk'e saldırdı

Milat gazetesi çalışanı Özlem Doğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik skandal paylaşımına tepki yağdı.

Yandaş yayınlarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan saldırılar sürüyor.

Milat gazetesi çalışanı Özlem Doğan'ın Atatürk'e yönelik sosyal medya paylaşımı tepki topladı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Doğan, Atatürk büstünün yanında "Doğ ey güneş erit taştan adamı" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı hesabından paylaştı.

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Yine Atatürk ve vatandaşları hedef alan bir paylaşımda bulunan Doğan, Ardahan'da her yıl Atatürk sülüetinin görüldüğü alanda toplananlara saldırdı.

Paylaşımında Doğan, "Şu gölgenin 87 yıl önce ölen Mustafa Kemal’e ait olduğunu düşünenlerin oy kullanmaya hakkı olması çok üzücü ve acınası" ifadelerini kullandı.

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