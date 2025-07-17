Miley Cyrus turneleri iptal etti: Nedeni herkesi şaşırttı

Pop müziğin asi kraliçesi olarak bilinen, enerjisi ve sahne performanslarıyla büyüleyen Miley Cyrus, hayranlarını şaşırtan bir açıklamayla gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, artık konser turnelerine çıkmak istemediğini duyurarak, bu kararın ardında yatan yoğun zihinsel ve duygusal yıpranmayı gözler önüne serdi. Cyrus'un açıklamaları, müzik endüstrisindeki sanatçı sağlığına yönelik yetersiz desteği de tartışmaya açtı.

Miley Cyrus, son olarak Mayıs ayında Disney+ platformunda yayımlanan "Miley Cyrus: Something Beautiful" adlı özel belgesel projesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hayranları yeni bir turne beklerken, 32 yaşındaki yıldızın bu radikal kararı, sektörün perde arkasındaki acımasız gerçekleri bir kez daha gündeme getirdi.

SAHNE IŞIKLARININ GÖLGESİNDE BİR MÜCADELE

Miley Cyrus, ABC'nin Good Morning America programında yaptığı açıklamada, "Fiziksel yeteneğe ve turneye çıkma fırsatlarına sahibim. Bunu istemem gerekirdi, ama istemiyorum" sözleriyle, aslında birçok sanatçının yaşadığı ancak dile getirmekten çekindiği bir durumu açıkça ifade etti. Şarkıcı, turne hayatının kendi ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, sektördeki bu eksikliği vurguladı.

Cyrus, sanatçıları destekleyecek yeterli bir altyapının olmadığını belirtirken, hayatta olmayan efsanevi isimlerden Prince gibi sanatçıları örnek gösterdi. Prince'in yoğun turne hayatının, sanatçıların denge ve huzur bulmasını nasıl zorlaştırdığını, hatta bazı durumlarda nasıl yıkıcı sonuçlar doğurduğunu hatırlattı. Cyrus, "Benim yarattığım hiçbir şey, hayata bu perspektiften bakmasaydım mümkün olmazdı" diyerek, zihinsel sağlığının kariyerindeki önemine dikkat çekti.

TURNE HAYATININ PSİKOLOJİK BEDELİ

Miley Cyrus'un son turnesi, 2022 yılında Kuzey ve Güney Amerika'daki bazı festivallerde verdiği konserlerle gerçekleşmişti. Bu deneyimlerin ardından edindiği tecrübeler, turnelerin psikolojik olarak ne kadar yıpratıcı olabileceğini gözler önüne serdi. Cyrus, bu konuda şunları söyledi: "Akıl sağlığını korumak çok zor. Binlerce insan seni alkışlıyor, bu size yüksek bir dopamin sağlıyor, çok fazla sevgi hissediyorsunuz. Sonra konserin sonunda bir çöküş yaşıyorsunuz ve ‘tek bir kişinin sevgisi yeterli değil, 10.000 kişi olması lazım, hatta 80.000 kişi olmalı’ diye düşünmeye başlıyorsunuz." Bu sözler, sanatçıların sürekli daha fazlasını arama döngüsüne nasıl sürüklendiğini ve bunun yarattığı doyumsuzluk hissini açıkça ortaya koyuyor.

Hannah Montana rolüyle Disney Channel programlarında ünlenen ve "We Can’t Stop", "Wrecking Ball", "Flowers" gibi hit şarkılarıyla dünya çapında tanınan Cyrus, kariyeri boyunca hem müzikal başarılara imza attı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi. Ancak görünen o ki, sahne ışıklarının altındaki parıltı, beraberinde büyük bir zihinsel yorgunluğu da getiriyor.

Miley Cyrus'un bu cesur çıkışı, müzik endüstrisinde sanatçıların refahına ve zihinsel sağlıklarına daha fazla odaklanılması gerektiği konusunda önemli bir çağrı niteliği taşıyor. Belki de bu açıklama, sektördeki devlerin, turne organizasyonlarını yeniden gözden geçirmeleri ve sanatçılara daha sağlıklı çalışma koşulları sunmaları için bir başlangıç noktası olacaktır.