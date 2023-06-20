Milföyle yapılan en lezzetli tatlardan biri olan milföy mantısının tarifini sizler için derledik. Peki, milföy mantı nasıl yapılır? Milföy mantı tarifinin malzemeleri neler?

İşte milföy mantısı tarifi…

MİLFÖY MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 paket milföy hamuru

- 100 gr. kıyma

- 1 soğan

Milföy Mantısı üzeri için

- 30 gr. tereyağı

- 1 su bardağı yoğurt

- 2 diş sarımsak

- Toz kırmızıbiber

MİLFÖY MANTISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğanı temizleyip kıyın. Kıymayı soğan, tuz, karabiber ilave ederek yoğurun. Milföy hamurlarını tepsiye yerleştirin.

Yumuşadığında bir milföyü önce dört eşit parçaya sonra da her parçayı tekrar dört eşit parçaya kesin.

Her parçaya nohut büyüklüğünde kıyma harcı yerleştirin. Hamurun dört ucunu bir araya getirerek kapatın ve yuvarlayın.

Yağlanmış fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin. Üzerleri kızarana kadar fırında pişirin.

Sarımsakları soyup ezin. Yoğurdu sarımsak ve tuz ile çırpın. Fırından çıkardığınız mantıları servis tabağına alın üzerine yoğurt ilave edin.

Tereyağını eritip toz kırmızıbiberi ekleyin. Mantının üzerine gezdirerek sıcak servis yapın.