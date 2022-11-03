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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:42
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Mili Savunma Bakanlığı duyurdu. Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik'in, taciz ateşi açan teröristleri pişman ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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