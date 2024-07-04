Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda milli takımımız Avusturya ile kozlarını paylaştı.

Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu tarihi zafer ile birlikte adını çeyrek finale yazdıran millilerimiz Hollanda’nın rakibi oldu.

Milli takımda kritik Hollanda maçının hazırlıkları devam ederken UEFA’dan skandal bir hareket geldi.

UEFA resmi Fransızca sitesi çeyrek finale yükselen taraf olarak bizi değil Avusturya’yı gösterdi.

UEFA’nın bu skandal paylaşımı Türk futbolseverler tarafından tepki gördü.

Olayı ancak saatler sonra fark eden UEFA hatasını düzeltti.