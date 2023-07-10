Milinkovic Savic Jesus'un öğrencisi oluyor

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Hilal, Lazio'dan Savic'i kadrosuna katıyor.

Milinkovic Savic Jesus'un öğrencisi oluyor

Karim Benzema, N'Golo Kante, Koulibaly, Firmino'nun da gelişiyle yıldız transferlerine devam eden Suudi Arabistan takımları, sansayonel paralar harcayarak ligin tanınırlığını yükseltmeye devam ediyor. Teknik direktörlüğe geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'u getiren Al Hilal, Savic transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

KARAR SAVİC'İN
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisinin, Savic için 40 milyon euro teklif ettiği ve Lazio'nun bu rakamı kabul ettiği belirtildi. Transferin artık sadece Savic'e bağlı olduğu ve Sırp futbolcunun, Al Hilal ile sözleşme şartlarını görüşmeye hazır olduğu kaydedildi. Milinkovic-Savic, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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