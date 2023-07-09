Milkshake nasıl yapılır? Evde Milkshake tarifi malzemeleri neler?

Yaz kış sevilen bir lezzet olan Milkshake’i genel olarak kafe ve restoranlarda rastlasak da evde de Milkshake yapılabilir. Peki, Milkshake nasıl yapılır? Evde Milkshake tarifi malzemeleri neler?

Milkshake nasıl yapılır? Evde Milkshake tarifi malzemeleri neler?

Yazın sevilen içeceklerinden olan Milkshake’i kendi mutfağımızda yapmak çok kolay. Milkshake tarifini sizler için derledik. Peki, Milkshake nasıl yapılır? Evde Milkshake tarifi malzemeleri neler?

İşte Milkshake tarifi…

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MİLKSHAKE TARİFİ MALZEMELER NELER?

- 1 su bardağı süt

- 2 top çikolatalı dondurma

- 1 yemek kaşığı kakao

- 2-3 parça buz

- 1 yemek kaşığı kadar şeker

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MİLKSHAKE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kakao ve sütü, blender'da güzelce karıştırın.

Üzerine şeker, dondurma ve kakaoyu ekleyin ve köpürene kadar karıştırın.

Buzları da bardağa alın ve üzerine hazırladığınız milkshake'i doldurun.

Dilerseniz üzerine krem şanti de ilave edebilirsiniz.

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