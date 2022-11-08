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Millî Mücadele kahramanları "Bir Asrın Ardından" bir arada

İstanbul, Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara, Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, aramızdan ayrılışının 84. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birlikte anmak üzere 10 Kasım Perşembe günü(yarın), sabah 08.30'da ziyarete açılıyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:24
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Millî Mücadele kahramanları "Bir Asrın Ardından" bir arada

Millî Mücadele kahramanları ''Bir Asrın Ardından'' bir arada
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Müzeler, akşam 18.00'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

2007 yılında İstanbul Eminönü'nde, Yenicami Şubesi'nin tarihi binasında açılan Türkiye İş Bankası Müzesi, kurum tarihinin yanı sıra Cumhuriyetin iktisadi tarihini, bankacılığın gelişme aşamalarını Türkiye İş Bankası koleksiyonunda yer alan çeşitli fotoğraf, belge ve objelerle anlatıyor. Kurulduğu günden bu yana 2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Müzesi'nde Millî Mücadele destanını hafızalarda canlandıran "Bir Asrın Ardından/Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" sergisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Cephelerde Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Milli Mücadele'nin kahramanlarına da özel yer ayıran sergi, farklı koleksiyonlardan derlenen obje, görsel ve belgelerle, bir asrın ardından bu özel dönemi yakından hissetme imkânı sağlıyor. Harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objeleri ile çok sayıda fotoğraf ve filmin yer aldığı sergi, binden fazla parçadan oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarının da anıldığı sergi kapsamında, İstiklal Madalyası mirasçısı aileler, koleksiyonerler ve müzeler tarafından ödünç verilen 300'e yakın madalyanın yanı sıra 600'e yakın obje, fotoğraf ve belge ile pek çok yadigâr, Müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç verilen madalyalar arasında ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile üçüncü Cumhurbaşkanı ve İş Bankası'nın Kurucu Genel Müdürü Celal Bayar'ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor.

Ülkemizin ve Türkiye İş Bankası'nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle taçlandırılırsa kalıcı olabileceği vizyonuyla kurulan Türkiye İş Bankası'nın uzun yıllar üçüncü genel müdürlük binası olarak hizmet vermiş Ankara Ulus'taki tarihi binası 2 Mayıs 2019 tarihinden bu yana "Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi" olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müzede, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar, Bankanın tarihi ile birlikte ele alınıyor.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi koleksiyonu, Türkiye İş Bankası'nın kuruluşundan başlayarak Erken Cumhuriyet Dönemi boyunca bankacılığın dönüşüm evrelerini yansıtan ve Banka'daki gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası olan kasa, daktilo, hesap makinesi, kumbara, mühür, promosyon malzemeleri gibi nesneler ve bankanın çeşitli dönemlerine ait, çekler, makbuzlar, fotoğraflardan oluşuyor. Tarihi binanın bodrum katındaki kiralık kasa bölümü ile giriş ve birinci katlarında bulunan tarihi alanlar orijinaline uygun olarak korunuyor.

Atatürk'ün 22 Ekim 1929 tarihinde binayı ziyaretinde misafir edildiği ilk İdare Meclisi Salonu olan "Mavi Salon", 1956 yılındaki inşaatla eklenen, bugün de Banka'nın Yönetim Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan "Büyük Toplantı Salonu" ve Banka'nın ilk Genel Müdürü Celal Bayar'ın makam odası gibi tarihi dokusu korunmuş alanlar birinci katta yer alıyor. Ayrıca bu katta, kuruluşundan bugüne Türkiye İş Bankası'nın Genel Müdürlük binaları da anlatılıyor.

Müze ayrıca, "Millî Mücadele'nin 100. yılında İstiklal" başlıklı sergiye de ev sahipliği yapıyor. Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen milli mücadeleyi 1.000'e yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatarak ziyaretçileri yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet eden sergi, Kurtuluş Savaşı'na dair hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği de taşıyor.

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