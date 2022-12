﻿Millî onur rafa konur

"15 Temmuz'un faili" ve "şerefsizler" denen ülkeler ile el ele olunur mu?

"Zalim, katil" dedikleri darbeci Sisi ile el ele olunur mu?

"Zulüm ile abad olunmaz, kanla beslenen lider, katil" dedikleri "Esed" diye adını değiştirdikleri Başer Esad ile görüşebilmek istenir, refüze edilir mi?

Eğer seçime giden Türkiye'de AKP iktidarına "dolar" lazımsa işte böyle;

-İtibarsızlık olur,

-Haysiyetsizlik olur,

-Şehitlere ihanet olur,

-Karaktersizlik olur,

-Vicdansızlık olur,

-Beş para etmez siyaset olur…

Lanet olsun, yazıklar olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarını yerle bir edenlere…

-Seçim kazanmak mı önemli, Türkiye'nin itibarı mı önemli?

AKP Genel Başkanı ve Kabine'nin başı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin itibarını düşünmüyor mu?

"Dünyaya kafa tutan" lider miydi Erdoğan? Hadi ordan…

AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren vatandaşlara, AK Parti ve MHP milletvekillerine ve teşkilatlarına soruyorum;

Bu itibarsız dış politikayı hazmedebiliyor musunuz?

Değerli okurlarım,

Başarılı gazeteci kardeşim Timur Soykan bir insanlık suçunu gündeme getirdi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, H.K.G. adlı kızını 6 yaşında iken 25 yaşında insanlıktan nasibini almamış birisiyle evlendiriyor.

Olay, H.K.G'nın babası hakkında şikayetçi olması sonucu ortaya çıktı.

H.K.G. ifadesine göre;

-Yusuf Ziya Gümüşel, kızı 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyıyor. Cinsel istismar da kendisine bir oyun gibi gösteriliyor…

Rezaletin daniskası insanlık suçu olarak yaşanıyor…

Allah belanızı versin; şerefsizler, ahlaksızlar, utanmazlar…

-AKP iktidarı Hiranur Vakfı'na kayyum yönetimi atamalı ve benzer faciaların olup olmadığını acilen araştırmalıdır…

Değerli okurlarım,

Göstermelik tepkiler de oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki;

-"Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bir tarikat lideri tarafından 6 yaşındaki çocuğa yapılan istismar iddiasıyla açılan davaya müdahil olduğu belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan insanlık suçu ile ilgili tık yok…

AKP'lilerden;

İsmailağa Cemaati'ne yönelik tık yok…

Hiranur Vakfı'na yönelik tık yok…

İçişleri Bakanlığı'ndan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Hiranur Vakfı'na yönelik tık yok…

Gerçek kınamalar da oldu:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

-"CHP olarak, ülkemizin en büyük utancı çocuk istismarının önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız demokrasi, eşit yurttaşlık ve çağdaş uygarlık mirası ile tüm kadınların ve çocukların mutluluğu için bu düzeni değiştirmeye mecburuz!

'6 yaşındaki çocukla evlenilebilir' diye fetva veren ve bu fetvayı verenleri destekleyen iktidara oy vermek, evlatlarımızı karanlık bir geleceğe mahkum etmek demektir. Çocuklarımız için, gelin Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaralım!"

İYİ Parti lideri Meral Akşener dedi ki;

-"Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!"

Ahmet Davutoğlu

-"6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmak ağır bir insanlık suçudur. Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suça ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

Ali Babacan dedi ki;

-"6 yaşındaki çocuğu istismar etmek alçaklıktır, zulümdür. Bunun adı açıkça tecavüzdür. Biz var gücümüzle adalet arayan H.K.G.'nin yanındayız. Çocuk istismarı bu topraklardan silinene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."

Gültekin Uysal dedi ki;

-"Nerede yeri var bu rezaletin? Ne dinde ne de herhangi bir inançta...

Ne Türklükte ne insanlıkta... Tırnaklarım avuçlarımı yırtıyor, dudaklarıma kan oturdu, "öfke" sözcüğü yetmiyor hâlimi anlatmaya!"

Değerli okurlarım,

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Genel Merkez'de bıçaklı saldırıya uğradı. Öldürmek amacıyla boğazına yönelik bıçaklı saldırıyı atlattı ama yaralanmaktan kurtulamadı.

Kaçan zanlı Serhat K. yakalandı.

Saldırıyı lanetliyor, değerli kardeşim Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifa diliyorum.

İyilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı meslektaşım Emre Aygen dedi ki;

-"Sayın Öztürk'ün sağlık durumu iyi, hayati tehlike yok. Cumhurbaşkanlığı'ndan ve İçişleri Bakanlığı'ndan yakın koruma talebi karşılanmadı. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyoruz. "

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de gazetecilerle sohbette bir sorum üzerine endişesini şu cümlelerle gündeme getirdi;

-"Siyasi gerilim... Siyasi cinayetler…"

Kılıçdaroğlu, 7 Ekim 2021'deki bu sözleri nedeniyle AKP'liler tarafından eleştirildi.

-Mersin Mezitli'de polisevine saldırı,

-İstanbul'un gözbebeği İstiklal Caddesi'ndeki saldırı,

-İyilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'a saldırı…

Kılıçdaroğlu uyarısında haklı çıktı…