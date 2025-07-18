Millet Bahçelerine bir yenisi daha eklendi

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Talas Millet Bahçesi, törenle hizmete açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas Millet Bahçesi'nde 26 bin endemik bitki olacak" dedi.

Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Talas Belediye personelinden oluşan Grup Şantiye, izleyenlere konser verdi.

Millet Bahçesi'nin 180 milyon TL'ye mal olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "26 Kasım 2020 tarihinde millet bahçesinin bu yeri bize tahsis edilmiş oldu. Burada Mehmet Altun tarafından yaptırılacak 4 tane okul olacak. Okullarla birlikte jüri heyeti hazırladık yarışmaya çıkacağız. Fakat ondan önce birlikte Büyükşehir ve Talas Belediye Meclislerimizden kararlar geçti. Buranın imarının yeniden düzenlenmesi vardı. İmar düzenlemesi yapıldıktan sonra yarışma için ilana çıktık. 4 Ağustos 2021 yılında millet bahçesi projesi sonuçlanmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ağustos 2023'te sayın bakanımız Mehmet Özhaseki'nin ve buradaki büyüklerimizin de katılımı ile temelimizi attık. Tam 2 yıl inşaat süreci devam etti. Bugün de açılışını yapıyoruz. Talas Millet Bahçemiz 180 milyon TL'ye mal oldu. 46 milyon TL bakanlığımızdan hibe ve kredi desteği, diğerleri de kendi öz bütçemizden oldu. Burayla birlikte Talas'taki yeşil alan miktarı 12,3 metrekareye çıktı insan başına. Bir de Zincidere'deki Yüzüncü Yıl Mesire Alanı ile Ali Dağı 360, Mevlana Meydanı gibi devasa alanları da kazandırmakla gururlanmıştık. Şu anda park sayımız 266 oldu. 400 bin fidan, 1 milyon mevsimlik ve çok yıllık bitkiler, Talas'a 74 yeni park ve bu parklarla birlikte toplam 482 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırmış olduk" dedi.

Başkan Yalçın, Talas Millet Bahçesi'nde 26 bin endemik bitki olacağını söyleyerek, "Talas Millet Bahçesi'nde neler var dersek de 26 bin endemik bitki var. Bana şöyle bir bilgi verilmişti; dünya bitki literatüründe 10 tane ismi Erciyes ve Kayseri ile başlayan bitki var. Bunlar Kayseri'nin endemik bitkileri. Biz bunu burada kullandığımız zaman bir günde meydana gelen karbonmonoksit ve sera gazları bir gecede oksijene çevrilecek. Yarışma yapmamızın, bilim insanlarına başvurmamızın anlamlı olduğu düşüncesini hemen ortaya getiriyor. 26 bin endemik bitki ile birlikte 5 bin 500 ağaç, 42 bin çalı, 70 bin metrekare çim alan, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, engelli oyun parkı, bilim parkı, nostaljik oyun parkı, bin 100 metre kesintisiz bisiklete yolu, bin 800 metre yürüyüş yolu, otoparklar, seyir terası, kamelyalar ve oturma yerleri var. Ben bu sürecin en başından beri bizlere maddi ve manevi destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlarımız Mehmet Özhaseki ve Murat Kurum'a, bakanlık yetkililerine ve İl Müdürümüze ve ekibine, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Paşamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Ben Talasımızın değerli başkanı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Gayretlerine her zaman için dua ve teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle buluşmak üzere diyorum. Keyifli bir yaşamın sürdüğü bu şirin ilçemizde yaşamak bir farklı diyerek hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Kayseri gerçekten muhteşem bir şehir. Kurumlarıyla, belediyeleriyle, el ele omuz omuza sürekli çalışan bir şehir. Buranın güvenliğini de hepinizin içinde emniyet müdürümüze emanet ediyorum. Burada en ufak bir sıkıntı istemediğimizi de söylüyoruz. Muhteşem olacak. Hiçbir kadın, hiçbir kızımız, hiçbir çocuğumuz gece en ufak tereddüt yaşamadan bu parkta olacaklar. Ben emniyetimiz adına size söz veriyorum. Saygılar sunuyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ile Talas Millet Bahçesi hizmete açıldı.