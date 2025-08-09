Millet bölünmekten korkuyor, MHP’liler Bahçeli’yi alkışlıyor! Dünyada böyle sadakat görülmedi...

MHP’nin açılım turnesinin ilk durağı Erzurum oldu. Mitinglerin Türkiye’yi 9 bölgeye bölünerek 9 ilde yapılacak olması ‘federal yönetim’ tedirginliğini akıllara getirdi. Duvarlarına “Lidere sadakat şerefimizdir” yazılı pankartların asıldığı salonda MHP’liler milletin ‘federasyon’ endişelerine sırt çevirerek, Bahçeli’ye süreçte destek verdi.

9 BÖLGELİ HARİTADA ‘FEDERASYON’ ENDİŞESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlayan açılım tiyatrosunda örgütün fesih kararı ve teröristlerin silahları yakması perdesiyle devam ediyor. Bahçeli’nin başlattığı süreç Meclis ayağını gerçekleştirirken MHP’nin ilk başta 7 bölge olarak açıkladığı açılım turnesinde 2 bölgenin de eklenmesi gündem olmuştu. Zafer Partisi ise 9 ilde mitinglerin yapılmasına 9 bölgeli haritayı paylaştı. 9 bölgeli harita ise vatandaşta ‘federasyon’ tedirginliğini getirmişti.

KÜÇÜK SALONDA MİTİNG

MHP, bugün mitinglerin ilkini Erzurum’da gerçekleştirdi. Küçük bir salon olan Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapılan mitinge MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, STK ve siyasi ile başkanlarının katılım gösterdiği görüldü.

MHP’LİLER FEDERASYON’ ENDİŞELERİNE SIRT ÇEVİRDİ, BAHÇELİ’YE DESTEK VERDİ

Ancak duvarlarına “Lidere sadakat şerefimizdir” yazılı pankartların asıldığı salonda MHP’liler milletin ‘federasyon’ endişelerine sırt çevirerek, Bahçeli’nin başlattığı açılım tiyatrosuna destek verdiği görüldü. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül sürece dair, "Terörsüz Türkiye ile, Ya bu millet kazanacak ya da milletin düşmanları kaybedecek" ifadelerini kullandı.