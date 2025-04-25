Millet can derdinde fırsatçılar para! Otobüs bilet fiyatları iki katına çıktı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, konut fiyatlarının artışının yanı sıra otobüs biletlerinde fahiş fiyat artışları yaşandı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, deprem sonrası yeni yapılan binalarda ve sağlam zeminli bölgelerde konut ve kiralık fiyatlarında ciddi artışlar olduğuna dikkat çekti.

"BU TÜR FİYAT ARTIŞI KABUL EDİLEMEZ"

Küçük, “Bu tür fiyat artışları deprem fırsatçılığıdır ve kabul edilemez. Piyasadaki talep artışı nedeniyle makul fiyat artışları olabilir, ancak bunlar piyasa şartları dışında yapılan aşırı artışlarla fırsata dönüştürülmemeli,” dedi.

Küçük, Ticaret Bakanlığı’na ve meslek odalarına denetim çağrısında bulunarak, bu tür etik dışı uygulamaların engellenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlara panikle hareket etmemeleri gerektiği uyarısında bulunan Küçük, "Fırsatçılara karşı bilinçli olmalıyız. Deprem nedeniyle güvenli binalara yönelmek isteyenlerin panikle kötü niyetli satıcıların ağına düşmemesi gerek," dedi.

Küçük, GSM operatörlerinin altyapı güçlendirme yatırımlarına öncelik vermeleri gerektiğini ve internet tabanlı uygulamaların daha fazla kullanılmasını önerdi. Ayrıca, konut fiyatlarındaki artışlarla birlikte otobüs biletlerinde de üç kata varan fiyat artışlarının olduğunu belirtti. Küçük, bu durumla ilgili şikayetlerin Ticaret Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.