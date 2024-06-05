Millet ekmek derdinde Eda istiridye. Biri ona ekonomiyi anlatısın

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar yine ortalığı karıştırdı. Dünyanın dört bir yanını gezen 44 yaşındaki Taşpınar, havaların ısınmasıyla kendini yine Yunan adalarına attı.

Yaz aylarını çoğunlukla Mykonos’ta geçiren Eda Taşpınar, neredeyse her anını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Çoğunlukla gezdiği yerleri paylaşan güzel, bu kez lüks zevkiyle konuşuldu. Sevgilisiyle İstiridye ve şarap eşliğinde gün batımını izlerken o anları ölümsüzleştiren Taşpınar, bu paylaşımla gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler için “Millet ekmek derdinde Eda istiridye” diyen bazı kullanıcılar “Biri Eda’ya ekonomiyi anlatsın” dedi.

İSTİRİDYENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Hem sağlıklı hem de yararlı besinler kategorisinde yer alan istiridyenin afrodizyak etkisi erkeğin cinsel gücünü ve üreme fonksiyonlarını arttırır. Potasyum zengini bu deniz canlısı az da olsa omega yağları içerir.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin eser miktarda tüketmesi önerilir. C vitamini içeren deniz canlılarından biri olan istiridye, bağışıklık sistemini de güçlendirir.