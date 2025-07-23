Millet İradesi mitingi Bakırköy'de yapılıyor Özgür Özel konuşuyor

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yenisi 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapılıyor.

CHP lideri Özgür Özel konuşma yapıyor.

Özgür Özel miting meydanında yaptığı konuşmada 'yurtta barış cihanda barış' diyen Gazi'nin partisi olarak Lozan'ı yapanların partisi olarak bunlara papuç bırakmayacağız kimse endişe etmesin elbette dinimize Hz. Muhammedin ümmetine saygımız sonsuz kimse şunu düşünmesin bu ülkeyi mezhepçilikle tartıştıranların değil bu ülke Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkanların olacak. Burada kimse dışarda değil, öteki değil bu ülkenin birliği ile beraberliği ile sorunu olmayan Türkiye'nin bütün demokratları kol kola omuz omuza Türkiye ittifakıyız biz" dedi.

Öte yandan DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ı Özgür Özel Bakırköy'deki mitingte otobüsün üstüne çıkararak rozet taktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik meydanda toplanan vatandaşlara Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, X hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Hayatın her alanında adalet ve özgürlük için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde Bakırköy'de buluşuyoruz. Halkımızın iradesi mutlaka kazanacak" demişti.

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