Özgür Özel'den ara zam çıkışı! Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla gözaltına alınıp 23 Mart günü tutuklanmasıyla CHP tarafından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Bu mitinglerde yeni adres Tekirdağ oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

CHP'nin Tekirdağ'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde CHP lideri Özgür Özel konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli Tekirdağlılar, karşımızda artık milletin derdiyle dertlenmeyen bir iktidar var. Tek dertleri oturdukları koltuktan kalkmamak, hükümetlerinin devamını sağlamak ve asla iktidardan düşmemek. Oysa demokrasi kimin iktidara geldiğinde ne yaptığına göre şekillenen, belirlenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar. Kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar. O kolay. Önemli olan kaybedince ne yaptığınızdır.

"SİZLERİ FİL DİŞİ KULELERDEN KARINCA GİBİ GÖRÜYORLAR"

Karşımızda 23 yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan ve ülkenin kurucu partisinin ta 1950'lerde seçimleri ilk kez kaybettiğinde yaptığını yapamayan, 23 yılın sonunda bir kez seçim kaybeden, bunu hazmedemeyen ve bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var. Sadece kendisini düşündüğü için artık Tekirdağ'ı düşünmüyor. Çiftçiyi düşünmüyor. Ve kibirden gözleri dönmüş, cam kulelerden, sırça köşklerden, fil dişi kulelerden millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri o bulundukları fil dişi kulelerden karınca gibi görüyorlar. Ezmeye kalkıyorlar. Buradan buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Milleti karınca gibi ezemezsin. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Tekirdağ'ı yok sayıyorlar. Türkiye'de 10 şehir, toplam verginin yüzde 87'sini ödüyor. Tekirdağ'da bunlardan bir tanesi. Tekirdağ geçen sene 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl bu iktidar Tekirdağ'a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı. 17 milyar liralık hizmet yaptı. Yani verdiğinin 5 veren 1 alan. Tekirdağ'dan alırken kepçeyle, verirken çay kaşığını bile çok gören bir iktidarla karşı karşıyayız.

"SİZE BAKACAK YÜZLERİNİN OLMADIĞINI HEPİMİZ GÖRDÜK"

Tekirdağ bir damla suya muhtaç. Tarım arazilerinin sadece yüzde 5'i sulanabiliyor. Barajlar, göletler yetersiz. İktidarın 112 milyon lira gereken Ahmedikli göleti için bu sene bin lira. Yani ödenek olarak bin lira koyduğunu, 117 milyon lira gereken Emir Yakup göleti için de bin lira koyduğunu... Ve eskiden 10 metreden su çıkan bu topraklarda artık 500 metreden su çıktığını, Tekirdağ'ın su sorunu için sadece biner liradan bin liralık ödenek bırakanların artık Tekirdağ'da izlerinin olmadığını, Tekirdağ'a gelip de size bakacak yüzlerinin olmadığını hepimiz gördük. Türkiye gördü artık.

"ERGENE'Yİ TEMİZLEYECEK OLAN DA TÜRKİYE SİYASETİNİ TEMİZLEYECEK OLAN DA CHP'DİR"

Erdoğan 2011'de bu meydanlara geldiğinde dedi ki, 'Nasıl Haliç'i temizlediysek Ergene'yi de o şekilde temizleyeceğiz'. Bakın o günden bugüne işte size Erdoğan'ın verdiği tertemiz Ergene sözü, Erdoğan'ın Ergene'ye gösterdiği saygı, verdiği sözün karşılığı budur. Ergene'yi 14 sene önce yüzeceğiz, su sporları yapacağız diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur. Ergene'yi kandıranların Ergene'yi getirdiği nokta budur. Bunu milletvekillerinize emanet ediyorum.

Hiç unutmuyorlar. Hiç unutturmuyorlar. Ama Ergene'yi temizleyecek olan da Türkiye siyasetini temizleyecek olan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkası değildir.

Ergene Devlet Hastanesi'nin yerinde tam 5 senedir bir çukur ve bir tabela var. Tekirdağ'ın tek istediği yatırım ama tek gördüğü şey nankörlüktür. 19 Mart'ta Merkez Bankası tarafından satılan 60 milyar dolar Tekirdağ'ın ihtiyaç duyduğu tüm yatırımların 30 katından fazladır. Bunun için Tekirdağ'a para bulamayıp Ekrem Başkan'a darbe için 30 katını harcayanlardan hesap soracağız hep birlikte.

"ÇİFTÇİ SAYIMIZ 500 BİN ARTACAĞINA 500 BİN AZALDI"

Bu ülkede çiftçi yoksa ekmek yoktur. Tekirdağ'ın çiftçisi perişan durumdadır. 23 yılda çiftçi sayımız 500 bin azaldı. Bu iktidar geldiğinde 2.8 milyon çiftçimiz vardı. Bugüne kadar nüfusumuz 20 milyon arttı ancak çiftçi sayımız 500 bin artacağına 500 bin azaldı. Bu iktidar döneminde olması gereken 1 milyon çiftçi kayıptır.

Maalesef bu iktidar geldiğinde çiftçilerin ortalama yaşı 30'lardaydı. Şimdi ortalama çiftçi yaşı 58'dir. Genç çiftçilere gelecek sene sorulduğunda 4 genç çiftçiden üçü asgari ücretli bir iş bulursam bir daha tarlaya girmem, ekmem, dikmem demektedir. Türkiye tek başına kendi kendine yetebilen ülkelerden biriyken bugün tarımda da, hayvancılıkta da artık bu mesleği yapmak isteyenlerin kalmadığı, duranların pişman olduğu, borç batağında yüzdükleri ve evlatlarının asgari ücrete bile razı olup buralardan kaçtıkları bir hale dönüşmüştür.

"SANDIK GELECEK. O CUMHURBAŞKANI KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR DİYECEK"

Size buradan son diyeceğimi baştan söyleyerek çiftçilerle ilgili durumu özetleyeyim. Elbette o sandık gelecek. O sandıkla beraber yeni bir cumhurbaşkanımız olacak. O cumhurbaşkanı sonuncusu gibi çiftçiye, köylüye al ananı da git diyen değil birincisi gibi köylü milletin efendisidir diyen birisi olacak."

“TEKİRDAĞ, YALNIZCA BİR KENT DEĞİL…”

“Bu mücadelede, memleketimizin her köşesi gibi, Tekirdağ’ın da çok büyük önemi var. Çünkü Tekirdağ, yalnızca bir kent değil; sanayisiyle, tarımıyla, limanları ve demiryollarıyla, Avrupa’ya açılan kapımız; üretimin, emeğin, çalışkanlığın şehri. Ama bunca potansiyele rağmen, bu zenginlik, Tekirdağlıya refah olarak dönmüyor. Çorlu’da, Çerkezköy’de binlerce insan, üç vardiya üretirken, geçim derdinde. Süleymanpaşa’da emekliler ay sonunu getiremiyor. Hayrabolu’da, Malkara’da köyler yaşlanıyor, gençler göç ediyor. Kadınlar yüksek eğitimli ama işsiz. Üniversiteye giden genç sayısı ise Türkiye ortalamasının altında.”

“BU TABLO BİR KADER DEĞİL”

“Bu tablo bir kader değil; Türkiye’nin değil, kendilerinin bekasını düşünen bir avuç muhterisin yıllardır izlediği yanlış politikaların, adaletsiz yönetimlerinin sonucudur. Biz, bu gidişatı tersine çevirmeye kararlıyız. Tekirdağ’a da Trakya’nın tüm ilçelerine de bütüncül bir kalkınma vizyonuyla bakıyoruz. OSB’lerden kırsal mahallelere, üniversiteden limanlara kadar her noktayı kapsayan bir dönüşüm hedefliyoruz. Gençlerin iş bulabildiği, kadınların hayatın her alanında eşitçe var olduğu, köylünün de kentlinin de kendini dışlanmış hissetmediği bir Tekirdağ kuracağız.”

“19 MART DARBESİNDEN BERİ HEP BERABER BU KUMPASA KARŞI DİRENİYORUZ”

“Bunun için yeni bir yönetim anlayışına, milletimizle el ele yürüyen bir siyasete ve güçlü bir dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Nasıl ki 19 Mart darbesinden beri hep beraber bu kumpasa karşı direniyoruz, yarın bu cendereden çıkıp demokrasiyi yeniden inşa ettiğimizde de her kararı beraber alacak, her taşı beraber kaldıracağız. Ve bu beraberliğimiz, bizi umutlu yarınlara, koşar adım götürecek. Bu koşuda geride kalana, tökezleyene el uzatacak kimseyi arkada bırakmayacağız. İnadımızı, cesaretimizi, umudumuzu elimizden almalarına izin vermeyeceğiz. Her şey çok güzel olana kadar; o güne dek, mücadeleye devam."