'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi! Özgür Özel'den önemli açıklamalar...

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan ‘Millet İradesine Sahip çıkıyor’ mitinglerinde yeni adres belediye başkanı tutuklu olan Büyükçekmece.

Özgür Özel'in 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davası öncesi vereceği mesajlar merak ediliyor.

Söz konusu miting için yurttaşlar alanda toplanmaya devam ediyor.

ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını miting alanına iletti:

"Sevgili Büyükçekmeceliler, benim iyi kalpli, cesur komşularım; ülkemiz her yeni güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir zulümle uyanıyor. Hukuka, demokrasiye, milli iradeye saldırıyorlar. Birliğimize, kardeşliğimize saldırıyorlar. Ekonomik krizler karşısında aciz, afetler karşısında güçsüzler… Ülkenin sorunlarını çözecek kadroları, enerjileri, hevesleri kalmamış… Ülkemizin etrafını yangın yerine çeviren sömürgeci zalimler karşısında sesleri çıkmıyor. Bütün güçlerini, enerjilerini muhalefeti yok etmek için seferber etmiş durumdalar. Tek bir projeleri var: Koltuklarını korumak.”

“MERTÇE YARIŞMAYA CESARETLERİ OLMADIĞI İÇİN, YARGI ELİYLE PEHLİVANLIK TASLIYORLAR”

“Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaretleri olmadığı için, yargı eliyle pehlivanlık taslıyorlar. Bunlarınki yalancı pehlivanlık. Aslında, normal şartlarda seçim kazanamayacaklarını bilmenin korku ve telaşı içindeler. Beni ve arkadaşlarımı içeri attılar ama korkuları geçmiyor. İddianamenin hazırlanıp, yargılamanın başlamasından bile korkuyorlar. Onun için yalanlarını, iftiralarını büyüttükçe büyütmeye, dava sürecini uzattıkça uzatmaya çalışıyorlar. Bu amaçla attıkları her adım, onların acizliklerini daha fazla ortaya çıkarıyor. Büyükçekmece’nin 30 yıllık belediye başkanı, benim sevgili ağabeyim Hasan Akgün’ü suçlu ilan edebileceklerini, yalanlarla, iftiralarla vatandaşın ona sevgisini, saygısını azaltabileceklerini zannedecek kadar acizler. Ailelerimizi, avukatlarımızı baskı altına alarak sonuç alabileceklerini düşünecek kadar acizler.”

“BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDECEK, 86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİ KAZANACAK”

“Bunlar; insanlık nedir, vicdan nedir, mertlik nedir unuttular. Bunlar; hukuk nedir, demokrasi nedir, milli irade nedir, unuttular. Ülkeyi kendi tapulu malları, devleti kendi aile şirketleri zannediyorlar. Milleti istedikleri gibi hizaya sokabileceklerini zannediyorlar. Hiçbir güç, bu aziz milleti kendi adaletsizliğine, kendi zulmüne ortak edemedi, edemeyecek. Biz, tek bir kişiye yapılan adaletsizliğin, hepimize yönelik bir tehdit olduğunu çok iyi bilen, haksızlıklara gönülden isyan eden bir milletiz. Bizim için vatan, üzerinde özgürlük, adalet ve huzurun hâkim olması için uğruna can vermeye hazır olduğumuz toprak demektir. Bizim için devlet, milletin adaleti sağlayan elidir. Devlet adaletini yitirirse, milletin kolu kanadı kırılır. Bizler; bu mücadeleyi adalete, yani vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak için veriyoruz. Bizler; herkes için, her yerde adalet isteyenleriz. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, milletin iktidarı için yola koyulduk ve mutlaka başaracağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

HASAN AKGÜN: BU KARANLIK GÜNLER GEÇECEK

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün mesajı okundu.

Akgün, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Büyükçekmece ailem, kıymetli vatandaşlarım. Her birinizin yüreğine hitap etmek istiyorum. Sizleri Silivri'deki demir parmaklıklar ardından yüreğimdeki sınırsız sevgi ve bağlılıkla selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, 40 yılı aşkın bir sürede sürdürdüğüm bu onurlu hizmet yolculuğunda sizlerle aynı yolu yürümüş olmanın gururunu her an, her şartta taşıyorum.

Şundan emin olun. Kalbim her zamanki gibi aranızda, Büyükçekmece sokaklarında, çocukların gülüşünde, sahilin mavisinde, doğanın yeşilinde atıyor.

Cumhurbaşkanı adayımız, üç kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde başlatılan baskıcı uygulamalar sonucu bugün sizlere Silivri zindanından sesleniyorum.

40 yıldan beri ilk kez ailemden, Büyükçekmece ailemden ayrı kaldım. Kurban Bayramı'nda kucaklaşamadık. Ama bu karanlık günler geçecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyet! Onun çizdiği yolda ilerleyecek ve bu ülke er geç çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktır. Bundan asla şüphem yok.

Bugün yaşadığımız bu hukuk, adalet ve insaf dışı uygulamalar, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. 11 belediye başkanının, başkan yardımcımız Rızacan Özdemir, Ömer Kazancı ve diğer arkadaşlarımızın zindanlarda ne işi var? Sizler, sizler bizleri özgür iradenizle seçmediniz mi?

Bu uygulamaların ne ülkeye, ne millete, ne de yerle bir olmuş ekonomiye bir faydası var. Ekmek bulamayan vatandaşa, umutsuz gence ne katkısı var? Bu çağ dışı tutumlar memleketimizi her geçen gün daha da karanlığa sürüklüyor. Unutmayınız ki gecenin en zifiri vaktinin hükmü şafak sökene kadardır. Ve o şafak çok yakındır.

32 yıldır sizlerin büyük desteğiyle sosyal belediyecilik bilinciyle insanların yaşamaktan zevk aldığı, medeni, kültür sanatla iç içe, sporla, eğitimle gelişen bir Büyükçekmece yarattık. Bu şehri hep birlikte sizlerle, halkımızın, hatta çoğu zaman muhalefette olmamıza rağmen el birliğiyle kurduk. Belediyemizin bütçesini halkımızın katkısıyla şekillendirdik. Yatırım projelerimize sizlerle birlikte karar verdik. Şehrimizin 2050 vizyon planını halkımızla birlikte hazırladık. Örnek bir belediyecilik anlayışıyla şeffaflığı rehber edinerek çalıştık.

Diğer belediyelere senede bir müfettiş gitmezken, bizim belediyelerimize yılda en az 10-15 kez müfettiş gönderildi. Ama ama biz her zaman alnımız açık, başımız dik bir şekilde karşıladık. Çünkü biliyoruz ki hak yerini bulacak, bu zor günler geçecek ve biz yine hep birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağız.

Ülkemizin geleceği için, hak, hukuk, adalet için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Allah şahidimdir ki yaşamım boyunca ülkem için, vatandaşlarımın mutluluğu için gece gündüz demeden var gücümle çalıştım. Kendimi Büyükçekmece'ye, vatandaşlarıma adadım.

Büyükçekmecemi, yurdumu, yurttaşları ile sevdim, sevmeye de devam edeceğim. 40 yıldır Büyükçekmece'de sizlere bir aile anlayışıyla hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadım, yaşıyorum. Hepinize minnettarım.

Bu yaz birlikte çok önemli hizmetleri gerçekleştirecektik. Ama bugün fiziken Silivri'de olsam da ruhum, gönlüm, bütün varlığımla sizin ve ekip arkadaşlarımın yanındayım.

Yaşamakta olan, yaklaşmakta olan büyük depreme karşı mega projemiz kentsel dönüşüm davamızın peşindeyim. Birinci önceliğimiz, hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamayacağı, deprem dirençli bir Büyükçekmece inşa etmektir. Çok şükür ki 1999 depreminden ders çıkararak sizlerle birlikte şehir merkezimizde 50.000'den fazla riskli konutu yeniledik. Bu çalışmalar sayesinde kentsel dönüşümde şehir merkezimizin %70 başarı sağladık. Bu yaz da aynı kararlılıkla bu çalışmalar devam edecektir.

Şimdi, bugün neden Silivri'de olduğumu anlatmak istiyorum: Yıllarca şehir planlamasında yatay yapılaşmadan ödün vermediğim, planı deldirmediğim için. Şehri betona teslim etmeyip, kaçak yapılaşmaya karşı direndiğim için. Esenyurt'ta kişi başına 1 metrekare yeşil alan düşerken, Büyükçekmece'de bu alan oranı 120 metrekarenin üstüne çıktığı için. 2050 vizyon planını halkla birlikte yaptığım için. Türkiye'nin en büyük fuar ve kongre merkezini, dünya standartlarında TV kulesini, görkemli bir marina ve yat limanı şehrimize kazandırdığımız için. Türkiye'nin en büyük film platosunu buraya getirdiğim için. Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, 38'den fazla kreş okul, 28'den fazla cami ve cemevi yaparak halkın her kesimine dokunduğum için."

