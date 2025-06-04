"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi! Özgür Özel'den kritik açıklamalar...

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Gaziosmanpaşa oldu.

Gaziosmanpaşa, CHP'li belediyelere yönelik yürütlen 5. dalga operasyonlarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması önem teşkil ediyor.

ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

İmamoğlu'nun mesajını aktaran Çelik'in ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmak için kürsüye geldi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"19 Mart darbe girişiminden beri; önce 7 gün 7 gece Saraçhane’de, sonra köprüyü geçip Maltepe’de, sonra Anadolu’ya açılıp Samsun’da, Yozgat’ta, Mersin’de, Konya’da, Van’da, İzmir’de, Düzce’de, Antalya’da bu darbeye karşı ses yükselttik.

Saraçhane bir çarşamba başladı, bir hafta boyunca direndi, darbeyi püskürttü, kayyumu püskürttü... Dedik ki: "Çarşamba akşamları da aynı saatte hep İstanbul’dayız."

Ne İstanbul’da, ne Anadolu’da; Bütün beklentilerin aksine eksilmedik, arttık. Heyecanımız, inancımız, mücadelemiz azalmadı, çoğaldı.

Meydanlar buraya öyle miting yapmaya, bir yerlerden toplanıp da gelen belediyelerin işçileri ya da kamu çalışanlarını veya birilerinin gözüne girmek için getirilenler değil. Bu meydana miting yapmaya değil, eylem yapmaya gelenler var. Eylem yapmaya!

Bu meydan Ekrem Başkan’ın, belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın; onların onurlu mücadelelerinin bileklerini bükemeyenlerin, yargı sopasıyla bileklerini kırmaya çalışanların karşısında; onlara inanan, güvenen, onlara kefalet koyan, onlar için mücadele eden, eylem yapan milyonların temsilcileri var karşımda. Hepinizle gurur duyuyorum!

Uzun zaman sonra havaların bu kadar müsait olduğu bir zamanda eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla, ailesiyle, sevgilisiyle değil de; Omuz omuza bir mücadeleye, bir eyleme ve İstanbul’un iradesine, kendi iradesine, Türkiye’nin demokrasisine... Gazi Mustafa Kemal’den emanet sandığa, seçime sahip çıkan her birinize minnet duyuyorum.

Bu mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmaması bir tek şeye bağlı: Bu meydan, bu inancı, bu enerjiyi ve bu mücadele azmini muhafaza ettikçe, her hafta bir başka meydandaki bir başka mücadeleye buradan kıvılcım oldukça, umut oldukça... Ne yaparlarsa yapsınlar; ne Hakan Başkan’ı ne diğer belediye başkanlarımızı ne de Ekrem Başkan’ı asla yenemeyecekler! Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak.

Kazanmak için üç şeye ihtiyaç var: 1. Ahlaki üstünlük, 2. Psikolojik üstünlük, 3. Çoğunluk enerjisi.

Ahlaki üstünlük kimde, görüyor musun Erdoğan? Görüyor musun? Bir bakın şu meydana: Psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde?

Elbette biz kazanacağız; haklıyız... Bu annemin (Hakan Bahçetepe'nin annesi) gözyaşlarında boğulacaklar!"

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı okudu.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili Gaziosmanpaşalılar. Benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim. Zor zamanlardan geçiyoruz. Milletin iradesi taarruz altındadır. Demokrasimiz hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hukuk yerle bir edilmiş, adalet can çekişmektedir. Bu en ağır şartlar altında bile hiç birimiz bir korku, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın vadesi bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Onları millete veremeyecekleri hesapları var. Onun için korkuyorlar ama biz korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü haklıyız ve güçlüyüz.

Korkmuyoruz, yılmıyoruz, çünkü millete veremeyeceğimiz tek bir hesabımız bile yok. Ve Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'nın da veremeyeceği tek bir hesap bile yok. Hakan ve Utku bizim bir yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten çok değerli genç arkadaşlarımızdır. Onların olmadığı gibi 30 yıllık belediye başkanı, yerel yöneyimler duayeni Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün abimizin de veremeyeceği tek bir hesap yok.

Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'in ve tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarımızın, çalışanlarımızın da veremeyeceği tek bir hesap bile yok.

Millet adına karar veren bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayan insanlarız. Yeter ki amaç gerçeği ortaya çıkartmak, adaleti sağlamak olsun. Ama bugün bizi bağımsız mahkemeler değil, bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası yargılamaya kalkıyor.

Biz yargılanmıyoruz, biz peşin peşin suçlu ilan ediliyor. Sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz yargılanmıyoruz. Biz bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazansın diye rehin tutuluyoruz. Bizim tutuksuz yargılanmamıza bile cesaretleri yok. Çünkü işimizi yapmamızdan korkuyorlar. Belediyecilikte yarışamadıkları, millet bizi tercih ettiği için korkuyorlar. Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Çünkü sokakta, çarşıda vatandaşla iç içe olmamızdan korkuyorlar. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka vereceğimiz cevaplardan korkuyorlar. Korksunlar. Milli iradeyle kavgaya tutuşanlar, milletin aksi istikametinde yürüyenler elbette ki korkacaklar.

Millet bunları vicdanlarında mahkum etmiştir, sandıkta da mahkum edecektir. Sandık gelecek, herkes yaptıklarının hesabını verecek. O gün geldiğinde bir pazar günü adalet hasreti ile sandıklara koşacağız ve hep birlikte özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını kuracağız. Yoksulluğu, çaresizliği, umutsuzluğu bu topraklardan söküp atacağız. Adil, özgür ve müreffeh bir ülkede hep birlikte güven içinde yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak."

Ayrıntılar birazdan...