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Millet İttifakı bugün toplanıyor

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler, “Deprem Özel” gündemiyle bugün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde toplanacak.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 07:36
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Millet İttifakı bugün toplanıyor

Millet İttifakı bugün toplanıyor
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Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, “deprem öncesi ve deprem sonrası” tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Özellikle liderlerin, depremzedelere yönelik yapılması gereken destek ve yardım çalışmalarını masaya getirmesi bekleniyor.

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından olağanüstü bugün toplanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, deprem tüm boyutlarıyla ele alınacak.

KARAMOLLAOĞLU AĞIRLAYACAK

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşecek zirvede Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ağırlayacak.

Görüşmede, AFAD’ın ve bağlı kuruluşların depremde müdahalesi başta olmak üzere deprem sonrası yürütülmesi gereken süreç detaylı bir şekilde masaya gelmesi bekleniyor. 

Söz konusu depremde yıkılan binalarda yaşanan ihmallerle ilgili etkin ve hızlı yargılama, bilirkişi raporların oluşturulma süreci, delilerin toplanma süreci, deprem bölgelerinin tekrar ihya ve inşa süreci liderlerin gündeminde yer alıyor. 

Ayrıca depremzedelere yönelik uygulanması gereken yardım ve destek çalışmaları da ele alınacak.

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